Исполком Казани приобретет 58 автомобилей взамен машин со 100% износом

Исполком Казани намерен приобрести 58 единиц автомобилей взамен машин со 100% износом возрастом от 7 до 12 лет.

Транспортные средства преимущественно отечественного производства предназначены для Комитета внешнего благоустройства, Комитета жилищно-коммунального хозяйства, Комитета земельных и имущественных отношений, Управление образования и др.

Закупку осуществит Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-транспортное управление» Казани путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

Отмечается, что 40% автопарка МКУ «Хозяйственно-транспортное управление» Казани составляют автомобили возрастом от 7 до 12 лет, а их износ по бухгалтерской отчетности — 100%. Поэтому ремонт и приобретение запчастей часто превышает остаточную стоимость транспортных средств.

По условиям закупки, все автомобили должны быть российской сборки, 75% из них — в низком ценовом сегменте. Остальные 12 автомобилей планируется приобрести в среднем ценовом сегменте — для руководителей ключевых управлений и комитетов, сообщается на сайте мэрии Казани.



После обновления автопарка все старые автомобили будут реализованы на аукционе, а средства от их продажи поступят в городской бюджет.



Ранее сообщалось, что департамент продовольствия и социального питания Казани купит семь «Газелей NEXT» за 6,9 млн рублей. Также департамент приобретет запчасти к ним за 3,4 млн рублей.