В Киргизии вспомнили дорогой подарок Путина и захотели новый самолет для президента

В Кыргызстане выразили надежду, что президенту республики Сооронбаю Жээнбекову снова подарят самолет, как это сделал глава России Владимир Путин. Самолет, на котором совершает перелеты глава КР, был подарен 10—12 лет назад.



«Нынешний борт №1 был подарен президентом России Владимиром Путиным лет 10—12 назад. Надеюсь на еще такой подарок… Но это не в нашей компетенции», — цитирует Sputnik Кыргызстан представителя агентства гражданской авиации (АГА) Алымбая Абакирова.

Он отметил, что борт №1 находится в летном состоянии, но его уже пора менять. При этом новый самолет обойдется примерно в $ 80−100 млн, и это непосильный груз для бюджета страны.