Основатель Smotra.ru получил четыре года и восемь месяцев колонии

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к четырем годам и восьми месяцам колонии блогера, основателя автомобильного портала Smotra.ru Эрика Китуашвили. При этом, по словам адвоката, его могут выпустить уже в ноябре из-за пересчета срока по схеме «день за полтора».

Его обвинили в мошенничестве со страховками в особо крупном размере. Он собирал преступную группу, инсценировал похищение автомобилей и получал за них страховку, передает ТАСС.

Вторая фигурантка дела, Анна Каганская, приговорена к трем годам и двум месяцам колонии. Ее меру пресечения до вступления приговора в законную силу суд изменил с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Напомним, Китуашвили инсценировал кражу трех автомобилей — Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG и BMW M5L. Ущерб составлял 7 млн рублей.