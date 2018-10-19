Минниханов и хоким Ташкентской области подписали дорожную карту о совместных проектах

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках встречи с хокимом Ташкентской области Гуломжоном Ибрагимовым в Узбекистане подписал дорожную карту, которая включает более 40 пунктов о конкретных совместных проектах.

Во время встречи Минниханов и Ибрагимов обсудили создание в Ташкентской области автомобильного полигона и сервисного центра КАМАЗа и филиала технополиса «Химград», организацию совместного производства в сфере птицеводства с «Холдинговой компанией «Ак Барс».

Также речь шла о создании производства медицинских роботов с компанией «Эйдос» и взаимодействию с «Татнефтью» и «Татспиртпромом», передает пресс-служба президента РТ.



Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Ташкент. Вечером он провел встречу с представителями татарской диаспоры.