В центре Ижевска перекроют улицы из-за антитеррористических учений

Фото: «Реальное время» / Олег Тихонов

В Ижевске в субботу, 20 октября, будет перекрыта часть улиц в Октябрьском районе из-за плановых антитеррористических учений.

Как рассказали в мэрии, с 8.50 до 14.00 власти закроют движение пешеходов и транспортных средств на следующих участках: ул. Щорса, на участке от пер. Северный до пер. Раздельный; пер. Раздельный, на участке от ул. Пушкинской до ул. Щорса; пер. Северный — на участке от ул. Пушкинской до ул. Щорса.

Доступ также будет ограничен к скверу Шувалова и Открытому саду. Органы местного самоуправления Ижевска просят горожан «соблюдать спокойствие и не поддаваться панике».

Напомним, 4 ноября в Казани из-за проведения крестного хода перекроют несколько улиц.