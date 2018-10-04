4 ноября в Казани из-за проведения крестного хода перекроют несколько улиц

4 ноября в Казани пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. В связи с этим будут введены ограничения движения и стоянки транспортных средств.

Так, с 10.00 до 13.00 ограничения будут действовать на следующих участках:

ул. Кремлевская, на участке от ул. Чернышевского до пл. Первого Мая;

ул. Профсоюзная, на участке от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк;

съезд с пл. Первого Мая, на участке от ул. Кремлевская до ул. Право-Булачная;

ул. Баумана, на участке от ул. Профсоюзная до ул. Батурина;

съезд с ул. Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

ул. Батурина, на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского;

ул. Большая Красная, на участке от ул. Япеева до ул. Батурина;

ул. К. Маркса, на участке от ул. Батурина до ул. Япеева;

ул. Япеева, на участке от ул. Дзержинского до ул. Большая Красная (при необходимости);

ул. Миславского, на участке от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского.

Также движение перекроют с 06.00 до 13.00 по улице ул. Миславского, на участке от ул. К. Маркса до ул. Большая Красная, следует из сборника документов мэрии.

Ранее сообщалось, что в Казани до 15 октября перекроют улицу Хибинскую.