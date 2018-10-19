Суд оставил в СИЗО братьев Кокориных

Московский городской суд отклонил апелляцию адвокатов (Олега Попова и Татьяны Стукаловой) футболиста «Зенита» Александра Кокорина, а так же его брата Кирилла.

Футболисту отказано в переводе под домашний арест, и тот останется под стражей в СИЗО «Бутырка».

В суд также поступили положительные характеристики на Кокорина от главного тренера питерского клуба Сергея Семака, его партнеров по команде и по месту жительства, а его мать выразила готовность внести залог в размере 10 миллионов рублей.



Вчера Кокорину и Мамаеву, которые взяты под стражу до 8 декабря, предъявили обвинения в совершении двух преступлений по статье «Побои» и одного по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в СИЗО оставили и игрока ФК «Краснодар» Павла Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла.

