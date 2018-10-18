Возле синагоги в Самаре могут установить памятник блаженному Пине Гофману

Мэрия Самары вынесла на голосование вопрос о выборе варианта памятника возле синагоги в сквере на пересечении Ленинградской и Садовой.

Городские власти предложили на выбор три персонажа, которые связаны с Самарой, — это герой СССР Сергей Коновалов, кинодокументалист Борис Свойский и еврейский блаженный Пиня Гофман.

Опрос размещен на официальной странице в социальных сетях администрации Самарского внутригородского района. Голосование продлится до 24 октября.

Кому стоит установить скульптурную композицию в сквере на Садовой/Ленинградской? С краткой биографией претендентов вы можете ознакомиться по ссылке: https://t.co/JYoU4Vrh1u

— Администрация Самарского внутригородского района (@AdmSamRna) 18 октября 2018 г.

Добавим, в конце лета в рамках аналогичного опроса местные жители проголосовали за скульптуру Пине Гофману. Позже было решено провести повторное голосование.

Напомним, ранее сообщалось, что городские власти установят в Перми памятник Федору Достоевскому.