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Возле синагоги в Самаре могут установить памятник блаженному Пине Гофману

12:05, 18.10.2018

Мэрия Самары вынесла на голосование вопрос о выборе варианта памятника возле синагоги в сквере на пересечении Ленинградской и Садовой.

Городские власти предложили на выбор три персонажа, которые связаны с Самарой, — это герой СССР Сергей Коновалов, кинодокументалист Борис Свойский и еврейский блаженный Пиня Гофман.

Опрос размещен на официальной странице в социальных сетях администрации Самарского внутригородского района. Голосование продлится до 24 октября.

Добавим, в конце лета в рамках аналогичного опроса местные жители проголосовали за скульптуру Пине Гофману. Позже было решено провести повторное голосование.

Напомним, ранее сообщалось, что городские власти установят в Перми памятник Федору Достоевскому.

Справка

В Самаре в послевоенные годы в 50-60-ых годах Пиня Гофман был известным блаженным. Его называли «Пиня Гофман – король подтяжки», потому что у него была одна единственная подтяжка, перетягивающая его грудь справа налево. Как рассказывают старожилы, он был своеобразной «достопримечательностью», безобидным, добродушным, не делал зла. На его примере можно рассказать детям о человеколюбии, сострадании и помощи ближнему.

Общество
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