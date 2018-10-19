«Металлург» решил расстаться с Вольски

Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с нападающим Войтеком Вольски. По официальной версии, по обоюдному согласию сторон.



«Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» благодарит Войтека и желает ему дальнейших успехов», — говорится на официальном сайте «лис».



В текущем сезоне 32-летний канадский форвард принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросил шесть шайб и сделал девять результативных передач.

