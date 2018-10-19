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«Металлург» решил расстаться с Вольски

11:42, 19.10.2018
«Металлург» решил расстаться с Вольски
Фото: 1obl.ru

Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с нападающим Войтеком Вольски. По официальной версии, по обоюдному согласию сторон.

«Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» благодарит Войтека и желает ему дальнейших успехов», — говорится на официальном сайте «лис».

В текущем сезоне 32-летний канадский форвард принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросил шесть шайб и сделал девять результативных передач.

СпортХоккей
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