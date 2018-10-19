Баскетболисты «Уфимца» одержали победу на старте сезона в Суперлиге-2

Баскетболисты «Уфимца» одержали победу в первом матче нового сезона российской Суперлиги-2. Ставропольский клуб «Динамо» повержен со счетом 103:82.

Первую игру с «Динамо» пропустил разыгрывающий клуба Глеб Герасименко, однако восстановились и вернулись в строй сразу два лидера команды — Артем Исаков и Павел Громыко. В составе башкирского клуба по 23 очка в первом поединке с «Динамо» набрали Павел Громыко и Евгений Маринин. На счету Маринина также шесть передач, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба «Уфимец».

Второй матч с «Динамо» пройдет в пятницу, 19 октября, в 19.00. Болельщиков ждут в спортивном комплексе БГАУ (ул. 50-летия Октября, 34).