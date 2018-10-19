Энтони Айрлэнд: «Постараюсь дать искру, выполняя требования тренера»

Энтони Айрлэнд, подписавший контракт с саратовским баскетбольным клубом «Автодор», поделился своими впечатлениями:

— С воодушевлением жду начала работы с командой. До подписания контракта с «Автодором» слышал, что это очень хороший и престижный клуб, выступающий в Лиге ВТБ — одном из сильнейших национальных чемпионатов в Европе. Видел несколько матчей «Автодора» в прошлом сезоне в европейских клубных турнирах. С нетерпением ожидаю встречи с одноклубниками. Хочу произвести впечатление на болельщиков и тренерский штаб, а также познакомиться с новым городом.

Я однажды был в России в прошлом сезоне и буду рад провести здесь по крайней мере ближайшие 7 месяцев. Был рад видеть, как саратовский клуб накануне обыграл команду из Израиля. Просто счастлив стать частью семьи «Автодора». С нетерпением жду прибытия в расположение клуба и постараюсь дать искру, выполняя требования тренера и демонстрируя весь свой профессионализм, — сказал игрок.