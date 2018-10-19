«Автодор» подписал контракт с разыгрывающим Энтони Айрлэндом

«Автодор» подписал контракт до конца сезона с 27-летним американским разыгрывающим Энтони Айрлэндом, сообщает пресс-служба саратовского клуба.

Минувший сезон выпускник университета Лойола Мэримаунт провел в литовском «Ювентусе».

Президент «Автодора» Владимир Родионов прокомментировал это приобретение:

— Подписали новичка на позицию первого номера. Айрлэнд имеет опыт выступления в европейских клубах, обладает быстротой, скоростью, броском и нацелен на переход. Очевидно, что Голден в качестве основного разыгрывающего получает чрезмерную нагрузку, поскольку от него требуются большие усилия как в организации игры и быстрого перехода, так и непосредственно в атакующих действиях. Айрлэнд позволит разгрузить Голдена. На усмотрение тренера иногда они будут играть вместе, иногда Айрлэнд предоставит отдых Голдену. Рассчитываем с его приобретением заметно укрепить заднюю линию как в защите, так и в нападении. Дополнительно рассматриваем варианты усиления передней линии, где нам требуется физически мощный форвард, — сказал Родионов.