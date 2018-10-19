Суд продлил банкротство основателя «Сувара» Евгения Королькова

Арбитражный суд Татарстана 19 октября продлил конкурсное производство в отношении основателя «Сувара» Евгения Королькова на 6 месяцев, до 10 апреля 2019 года.

Об этом просил финансовый управляющий должника Сергей Кондратьев.

Продлить процедуру было необходимо, поскольку на сегодняшний день не реализовано все имущество Королькова. По словам Кондратьева, торги по продаже имущества пройдут 2 февраля 2019-го. Также у Королькова есть «отсуженный долг от «Татфондбанка». Соответствующее решение суда вступило в силу, но деньги (4 млн рублей) в конкурсную массу пока не поступили.

Суд признал Королькова банкротом в октябре 2017 года. На момент подачи заявления его долг составлял 594,9 млн рублей. Он образовался по договорам поручительства перед «Тимер Банком» (50 млн рублей), «Татфондбанком» (208,3 млн рублей) и ООО «Залесный Сити» (336,6 млн рублей).

В судебных документах Корольков указал, что не может расплатиться с кредиторами, так как его долг превышает стоимость его имущества — 17 земельных участков, а также 50% в уставном капитале ООО «Жилой комплекс». Согласно материалам суда, Корольков трудоустроен в ООО «НефтеТрейдСервис», его средняя зарплата составляет 230 тыс. рублей в месяц.