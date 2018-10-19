Николай Цулыгин: «К сожалению, где-то не хватило удачи, не смогли забить»
Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин после проигранного дерби казанскому «Ак Барсу» (1:3) на пресс-конференции сказал:
— Поздравляю «Ак Барс» с победой, была хорошая боевая игра. Я не могу упрекнуть ребят в чем-то, что они что-то не доделали. Была хорошая самоотдача, боролись, бились. К сожалению, где-то не хватило удачи, не смогли забить, поэтому проиграли.
— Ткачев не набирает очки восемь матчей подряд. В чем проблема?
— Нет никакой проблемы. Бывает такой период, который надо перетерпеть, пережить его, с честью пройти и потом он будет набирать очки.
— Решения судей будете оспаривать?
— Может быть.
— Какие?
— Вы знаете, что о судьях я не могу говорить. Мы посмотрим игру.СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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