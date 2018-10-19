Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 66,45 рубля

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в пределах 64,65—66,45 рубля. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

Такое положение валюта примет на фоне слов президента России Владимира Путина о том, что страна будет двигаться в направлении дедолларизации экономики. Однако это будет происходить не с целью подрыва американской валюты, а с целью собственной безопасности.

Отметим, что по данным Московской биржи на 10.00 курс доллара составлял 65,73 рубля.

Накануне в банке «Восточный» прогнозировали курс доллара в пределах 64,75—66,25 рубля.