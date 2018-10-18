В банке «Восточный» спрогнозировали курс доллара на сегодня не выше 66,25 рубля

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в пределах 64,75—66,25 рубля. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По его словам, поддержку рублю окажет начавшийся налоговый период в РФ.



Добавим, что на открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 65,65 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек — до 75,46 рубля.

На прошлой неделе после публикации доклада МВФ о рисках замедления глобального экономического роста биржи в США и Азии закрылись сильнейшим за последние месяцы снижением. Курс доллара также потерял 35 копеек и составил 66,5 рубля.