Мэрия Перми объявила голосование по выбору фонтанов на бульваре им. Советской Армии

Власти Перми запустили голосование за внешний облик фонтанов на бульваре им. Советской Армии на улице Сибирской.

Горадминистрация планирует провести капитальный ремонт на данном участке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в том числе восстановить два фонтана. В настоящее время подрядчик разрабатывает проект будущего облика бульвара.

На голосование представлено четыре варианта: продольный фонтан с круглыми чашами у оснований и типом струи «Тюльпан», прямоугольный фонтан наклонно-каскадного типа со спокойными струями, фонтан в форме звезды, прямоугольный фонтан с водной гладью.

Проголосовать за понравившийся вариант пермяки смогут до 31 октября на сайте мэрии.

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