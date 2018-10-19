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Мэрия Перми объявила голосование по выбору фонтанов на бульваре им. Советской Армии

09:40, 19.10.2018
Мэрия Перми объявила голосование по выбору фонтанов на бульваре им. Советской Армии
Фото: gorodperm.ru

Власти Перми запустили голосование за внешний облик фонтанов на бульваре им. Советской Армии на улице Сибирской.

Горадминистрация планирует провести капитальный ремонт на данном участке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в том числе восстановить два фонтана. В настоящее время подрядчик разрабатывает проект будущего облика бульвара.

На голосование представлено четыре варианта: продольный фонтан с круглыми чашами у оснований и типом струи «Тюльпан», прямоугольный фонтан наклонно-каскадного типа со спокойными струями, фонтан в форме звезды, прямоугольный фонтан с водной гладью.

Проголосовать за понравившийся вариант пермяки смогут до 31 октября на сайте мэрии.

Напомним, возле синагоги в Самаре могут установить памятник блаженному Пине Гофману.

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