Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2017 год

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2017 год с дефицитом в размере 1,332 трлн рублей (1,4% ВВП).

Доходы за 2017 год составили 15 трлн рублей (из них почти 6 трлн рублей пришлись на углеводороды), остальные источники — 9,1 трлн рублей, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Расходы федерального бюджета достигли 16,4 трлн рублей. При этом неизрасходованными остались 591,1 млрд рублей, которые перенесут на 2018 год для ассигнований на те же цели.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что федеральный бюджет 2019 года станет профицитным впервые с 2014 года.

