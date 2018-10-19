ООН спрогнозировала рост населения Земли на 2,2 млрд человек к 2050 году

Численность населения мира к 2050 году увеличится на 2,2 млрд человек. При этом доля Африки в населении мира вырастет с 17 до 26%.

«В настоящее время из 43 стран мира с рождаемостью не менее четырех детей в расчете на одну женщину 38 расположены в Африке», — говорится в докладе Фонда ООН в области народонаселения «Народонаселение мира в 2018 году».

При этом во многих развивающихся странах, в том числе в Индии, Бангладеш, Мьянме показатели рождаемости снизились до простого воспроизводства (1,7—2,5 деторождения на одну женщину).

Отмечается, что несмотря на общемировую тенденцию к снижению рождаемости по мере социально-экономического развития, некоторые развитые страны могут улучшить ситуацию.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2018 года население России уменьшилось на на 91,9 тыс. человек (0,063%). При этом, естественный прирост населения был зафиксирован в 18 субъектах РФ.