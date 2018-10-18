Андрей Попов: «Всем известно, что такое противостояние между Казанью и Уфой»

Фото: "Реальное время"/ Эрик Добролюбов

Нападающий «Ак Барса» Андрей Попов после победного поединка против уфимского «Салавата Юлаева» рассказал, как ему игралось в новом звене с Данисом Зариповым и Владимиром Ткачевым, а так же поделился, за счет чего удалось выиграть второе «зеленое дерби» подряд.

— Был хороший матч. Всем известно, что такое противостояние между Казанью и Уфой. Была принципиальная игра, сильно настраивались, вся команда хорошо подготовилась, и мы заслуженно победили.



— За счет чего удалось победить в первую очередь?



— Сегодня мы хорошо двигались, здорово играли в обороне, реализовали большинство. В целом все удачно сложилось.



— Обилие удалений во втором периоде связанно прежде всего с эмоциями?



— Да. Мы повели 3:1, соперник полез на ворота, хотел отыграться. Они начали толкать нашего вратаря — мы, естественно, за него заступались. После той стычки началась немного нервозная игра.



— Как отнеслись к тому, что именно вас поставили в звено к Ткачеву и Зарипову?



— Никак не отреагировал. Куда поставят — там и играем. Утром пришел на тренировку — тебе дали майку определенного цвета, в этом звене и играешь.



— В таком случае, как оцените взаимодействие с нынешними партнерами по звену?



— Нормально играли, но мы мало времени провели в расстановке пять на пять, выходили в неравных составах. Поэтому по одной игре сложно что-то сказать, — цитирует нападающего корреспондент «Реального времени».