Артем Лукоянов: «Сегодня не наша победа, а наших болельщиков»

Фото: "Реальное время"/ Эрик Добролюбов

Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов поделился ощущениями от второго «зеленого дерби» в сезоне, которое казанцы выиграли (3:1), а так же поблагодарил трибуны за заряд энергии.

— Самое прикольное в дерби — это там, на льду, когда выигрываешь матч. Сегодня правильно будет сказать, что, наверное, выиграли не мы, а наши болельщики. Потому-что сегодня была такая мощная заряженность. Да, была усталость, но откуда-то появились такие силы, что мы бежали, старались, выполняли и за это нам воздалось — мы забили свои шайбы.



— При хорошем большинстве соперника мы выстояли, — продолжил Артем Лукоянов. — Эмиль вон, вообще, молодчик. Если бы не он, конечно, даже не знаю, что было бы. Пластались все, претензий вообще ни к кому нет. Все четко. Болельщикам большое спасибо, и я думаю, что мы каждую игру так будем играть.

— После пропущенной шайбы сразу же забросили ответную. Выходили с настроем сразу отыграться?

— В хоккее периодически бывает, что после заброшенной шайбы каждая последующая смена всегда опаснее — либо ты пропустишь, либо на эмоциях еще забросишь. Поэтому чаще после забитых или пропущенных нужно держать себя в руках. Я думаю, они, где то на эмоциях чуть-чуть расслабились, хороший бросок нашего товарища (кивает на Постму), я там все сделал — он забил (смеется).