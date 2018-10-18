Росгвардия расценила ответ Навального Золотову самопиаром во время траура

В Росгвардии прокомментировали согласие политика Алексея Навального на дуэль с главой военного ведомства Виктором Золотовым.

«Я вообще считаю позором такое выступление, когда вся страна склонила голову в трауре. Пока мы сдаем кровь, соболезнуем семьям погибших и принимаем меры по укреплению безопасности, заниматься самопиаром — это просто недостойно», — приводит РБК слова представителя Росгвардии.

По его словам, сейчас ведомство занимается организацией работы в Керчи в условиях усиленного режима.

Напомним, Золотов во время ареста Навального записал видеообращение, в котором вызвал его на дуэль и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Навальный сегодня принял вызов Золотова и дал главе Росгвардии неделю на раздумья.

Тем временем число погибших при нападении на колледж в Керчи возросло до 21. Президент России Владимир Путин назвал эту трагедию результатом глобализации через интернет.