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Росгвардия расценила ответ Навального Золотову самопиаром во время траура

20:58, 18.10.2018 2
Росгвардия расценила ответ Навального Золотову самопиаром во время траура
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Росгвардии прокомментировали согласие политика Алексея Навального на дуэль с главой военного ведомства Виктором Золотовым.

«Я вообще считаю позором такое выступление, когда вся страна склонила голову в трауре. Пока мы сдаем кровь, соболезнуем семьям погибших и принимаем меры по укреплению безопасности, заниматься самопиаром — это просто недостойно», — приводит РБК слова представителя Росгвардии.

По его словам, сейчас ведомство занимается организацией работы в Керчи в условиях усиленного режима.

Напомним, Золотов во время ареста Навального записал видеообращение, в котором вызвал его на дуэль и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Навальный сегодня принял вызов Золотова и дал главе Росгвардии неделю на раздумья.

Тем временем число погибших при нападении на колледж в Керчи возросло до 21. Президент России Владимир Путин назвал эту трагедию результатом глобализации через интернет.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21:12
    Так то Навальный не с Росгвардией собрался дебаты устраивать, а конкретно с Золотовым. При чем здесь траур? Он же не завтра предложил встречаться, а через неделю дать ответ! Опять фуражки все переврали.
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  • Анонимно 21:17
    Все 340 тыс славных гвардейцев укрепляют безопасность?? Мне как раз кажется, что это они и пиаряться...навальному респект.те кто за ним стоят, сделали мощный ход
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