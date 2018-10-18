Туристы одного из юрлиц «РоссТура» не получат компенсаций – АТОР

Туристы-клиенты компании «Туроператор Р-Тур», работающей под брендом «РоссТур», не смогут получить компенсаций, поскольку договор у страховой компании с ней расторгнут.



По данным Ростуризма, компания реализовала туры на 53,1 млн рублей для более двух тысяч туристов.

«Однако выплат в рамках фингарантии они получить не смогут. В компании ERV, указанной в качестве страховщика этого юрлица «РоссТура», сообщают, что договор страхования с ООО «Туроператор Р-Тур» давно был расторгнут», — говорится в сообщении АТОР.

Напомним, Ростуризм исключил компанию «РоссТур» из Единого федерального реестра туроператоров.

Задолженность компании перед туроператорами может достигать $3,5 млн. Компания ежегодно работала с более 100 тысячами туристов.