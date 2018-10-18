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В Зеленодольске просел фундамент подъезда одного из многоквартирных домов

17:59, 18.10.2018
В Зеленодольске просел фундамент подъезда одного из многоквартирных домов
Фото: tatarstan.ru

В Зеленодольске произошла просадка фундаментных блоков шестого подъезда многоквартирного дома по адресу: ул. Фрунзе, 1а.

Сообщение об инциденте поступило сегодня в 16.00. Установлено, что просадка произошла из-за размыва водой в результате самовольного подключения.

На данный момент все жители подъезда (28 человек) расселены по родственникам. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, передает пресс-служба МЧС РТ.

Происшествия Татарстан
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