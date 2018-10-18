В Казани суд оштрафовал координатора штаба Навального на 75 тысяч рублей

Вахитовский районный суд Казани оштрафовал координатора штаба Навального Эльвиру Дмитриеву на 75 тыс. рублей.



Как сообщил «Реальному времени» юрист Павел Чиков, еще до акции 9 сентября 2018 года на нее составили протокол по части 8 статьи 20.2 (повторное нарушение законодательства о митингах). В суде удалось добиться переквалификации ее действия на часть 1 статьи 20.2, исключив признак повторности. Тогда ее оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Дмитриева обжаловала штраф в Верховном суде Татарстана, при этом полиция и прокуратура не подавали жалобы и согласились с переквалификацией. Высшая инстанция отменила решение районного суда и отправила дело на новое рассмотрение, усмотрев нарушение закона при переквалификации. В итоге суд признал Дмитриеву виновной по части 8 статьи 20.2 КоАП и оштрафовал на 75 тыс. рублей.



Ранее Вахитовский районный суд Казани оштрафовал Дмитриеву на 10 тыс. рублей из-за нарушения правил организации мероприятия, после чего ей назначили 7 суток ареста, обвинив в проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления.