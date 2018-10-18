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В Казани суд оштрафовал координатора штаба Навального на 75 тысяч рублей

17:30, 18.10.2018
В Казани суд оштрафовал координатора штаба Навального на 75 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вахитовский районный суд Казани оштрафовал координатора штаба Навального Эльвиру Дмитриеву на 75 тыс. рублей.

Как сообщил «Реальному времени» юрист Павел Чиков, еще до акции 9 сентября 2018 года на нее составили протокол по части 8 статьи 20.2 (повторное нарушение законодательства о митингах). В суде удалось добиться переквалификации ее действия на часть 1 статьи 20.2, исключив признак повторности. Тогда ее оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Дмитриева обжаловала штраф в Верховном суде Татарстана, при этом полиция и прокуратура не подавали жалобы и согласились с переквалификацией. Высшая инстанция отменила решение районного суда и отправила дело на новое рассмотрение, усмотрев нарушение закона при переквалификации. В итоге суд признал Дмитриеву виновной по части 8 статьи 20.2 КоАП и оштрафовал на 75 тыс. рублей.

Ранее Вахитовский районный суд Казани оштрафовал Дмитриеву на 10 тыс. рублей из-за нарушения правил организации мероприятия, после чего ей назначили 7 суток ареста, обвинив в проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления.

Происшествия Татарстан
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