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Путин о санкциях: «Мы пока не видим, что что-то будут отменять, поэтому спите спокойно»

17:15, 18.10.2018
Путин о санкциях: «Мы пока не видим, что что-то будут отменять, поэтому спите спокойно»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не видят признаков скорой отмены антироссийских санкций.

«Что касается сыра, санкций и последствий, если их отменят: ну во-первых, мы пока не видим, что что-то будут отменять, поэтому спите спокойно. Это первое, а второе — чем дольше это продолжается, тем меньше шансов для тех, кто ушел с нашего рынка, на него вернуться», — сказал он на пленарном заседании клуба «Валдай», отвечая на вопрос о том, продолжится ли поддержка отечественных фермеров в случае отмены санкций.

Российский лидер подчеркнул, что государство продолжит поддержку, но отечественные производители должны быть готовы к конкуренции, чтобы качество продукции не падало, пишет ТАСС.

Ранее санкции США привели к «неожиданному подъему» экономики России — СМИ.

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