В ФСБ выступили за полный контроль над киберпространством

Замдиректора ФСБ Сергей Смирнов заявил, что киберпространство должно находиться под контролем спецслужб для борьбы с терроризмом.

«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что кибератаки в 2017 году нанесли России ущерб в 600 млрд рублей.