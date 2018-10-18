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В ФСБ выступили за полный контроль над киберпространством

16:27, 18.10.2018
В ФСБ выступили за полный контроль над киберпространством
Фото: en.wikipedia.org / Андрей Стенин

Замдиректора ФСБ Сергей Смирнов заявил, что киберпространство должно находиться под контролем спецслужб для борьбы с терроризмом.

«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что кибератаки в 2017 году нанесли России ущерб в 600 млрд рублей.

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