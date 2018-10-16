Медведев: кибератаки в 2017 году нанесли России ущерб в 600 млрд рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что по оценкам экспертов, в 2017 году во всем мире кибератаки привели к убыткам в районе 1 трлн долларов. Более половины мировых потерь получила Россия.

«В России это прядка 600 млрд рублей», — цитирует главу правительства «Интерфакс».

Ранее сообшалось, что ущерб российской финансовой сферы из-за хищений в рамках кибератак за 2017 и 2018 годы составил почти 3 млрд рублей. При этом, согласно данным аналитиков, ежемесячно от кибератак теряют деньги один-два банка.