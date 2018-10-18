Правительство Татарстана будет выяснять причины отстранения «Рубина» от еврокубков

Власти Татарстана выяснят причины отстранения казанского футбольного клуба «Рубин» от участия в еврокубках.

«Пока ситуация требует разбирательств, поэтому сейчас говорить о виновных в ней преждевременно. Правительство Татарстана будет выяснять, почему так произошло. Вопрос об оспаривании решения будет решен после разбирательства в ситуации», — сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, сегодня судебная палата УЕФА объявила, что «Рубин» будет исключен из еврокубкового турнира в случае, если пробьется в него по результатам в чемпионате России в течение двух ближайших сезонов.

В клубе уже сообщили, что решение об обжаловании наказания находится на стадии рассмотрения.