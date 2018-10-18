«Рубин» изучает возможность обжалования решения УЕФА о дисквалификации из еврокубков

Казанский «Рубин» на официальном сайте клуба подтвердил решение УЕФА о дисквалификации команды из еврокубков на два сезона, заявив, что решение об обжаловании наказания находится на стадии рассмотрения. «Указанное решение может быть обжаловано в CAS. В данный момент ФК «Рубин» изучает возможность и целесообразность такого обжалования», — написано в заявлении клуба.

«Вчера, 17 октября 2018 года, ФК «Рубин» получил мотивировочную часть решения УЕФА о нарушении клубом мирового соглашения от 8 мая 2014 года, заключенного в связи с нарушением ФК «Рубин» правил финансового «фэйр-плэй» УЕФА.

Согласно указанному мировому соглашению, в последующие три спортивных сезона (2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017) клуб находился под усиленным контролем УЕФА и должен был внимательно подходить к реализации своей финансовой политики. К сожалению, по ряду причин этого сделать не удалось, и УЕФА посчитал мировое соглашение нарушенным. При нарушении мировых соглашений (то есть, по сути, после повторного нарушения правил УЕФА) клубы несут очень серьезные санкции, вплоть до исключения из еврокубков на несколько сезонов.

Весь 2017 и 2018 год менеджмент клуба провел в плотном контакте с РФС и УЕФА, пытаясь максимально смягчить неизбежные серьезные санкции. Так, клуб полностью сменил трансферную и кадровую политику, и зарплатный фонд клуба был снижен более чем на 66%. У клуба появились новые спонсоры, а работа с уже имеющимися была выведена на новый уровень», — также написано в заявлении.