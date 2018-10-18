Казанский «Рубин» дисквалифицирован в еврокубках на 2 года

Сегодня судебная палата УЕФА объявила о своем решении в отношении казанского «Рубина».

Судебная палата органа финансового контроля УЕФА (CFCB) приняла решение в отношении «Рубина», которое был передано ему Главным следователем CFCB в связи с нарушением Соглашения об урегулировании.

Казанский клуб будет исключен из еврокубкового турнира в случае, если пробьется в него по результатам в чемпионате России в течение двух ближайших сезонов.

Это решение может быть обжаловано в Арбитражном суде по спорту (CAS) в соответствии со статьей 34 (2) Процессуальных правил, регулирующих орган финансового контроля Клуба УЕФА, а также статей 62 и 63 Устава УЕФА, говорится на сайте UEFA.



