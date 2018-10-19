В Татарстане в III квартале было выдано почти в 2 раза больше кредитных карт

В III квартале 2018 года в Татарстане было выдано 80 857 кредитных карт. Это на 87,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года (43 212 ед.).

Всего по России, по данным НБКИ, было выдано за данный период 2,94 млн кредитных карт, их число увеличилось на 61,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (1,81 млн ед.).

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, темпы роста выдачи новых кредитных карт остаются на стабильно высоком уровне, что объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и самим заемщикам.