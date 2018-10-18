Глава ЦБ призвала бороться с «банковским рабством»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России все еще существует «банковское рабство» и призвала бороться с ним.

«Все еще сохраняются такие проблемы, как «банковское рабство». Мы когда-то говорили, что правительство занимается отказом от «мобильного рабства», но «банковское рабство» существует», — сказала она в рамках форума Finopolis.

По ее словам, у потребителей должна быть возможность выбирать услуги вне зависимости от того, в каком банке открыт счет.

«Это то, над чем мы должны думать и мы как регулятор хотели бы получать ответную реакцию рынка, что нам сделать для того, чтобы это устранить», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Ранее Банк России оставил без изменений список системно значимых банков, устойчивость которых оказывает влияние на рынок в целом.

Всего в перечень вошли 11 кредитных организаций: «ЮниКредит Банк», «Газпромбанк», ВТБ, «Альфа-банк», Сбербанк, «Московский кредитный банк» (МКБ), «ФК Открытие», «Росбанк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк» и «Россельхозбанк».