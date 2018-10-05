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ЦБ РФ оставил без изменений список системно значимых банков

23:57, 05.10.2018
ЦБ РФ оставил без изменений список системно значимых банков
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Банк России оставил без изменений список системно значимых банков, устойчивость которых оказывает влияние на рынок в целом.

Всего в перечень вошли 11 кредитных организаций: «ЮниКредит Банк», «Газпромбанк», ВТБ, «Альфа-банк», Сбербанк, «Московский кредитный банк» (МКБ), «ФК Открытие», «Росбанк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк» и «Россельхозбанк».

«На их долю приходится более 60 процентов совокупных активов российского банковского сектора», — отмечается в сообщении регулятора.

Напомним, что в прошлом году в перечь системно значимых банков вошел «Московский кредитный банк». В июле этого года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет применять санацию только в отношении системно значимых банков.

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