Анатолий Емелин: «Сегодня у нас не было команды, были только отдельные игроки»

«Лада» потерпела третье поражение в чемпионате Высшей хоккейной лиги текущего сезона. В Альметьевске волжане уступили местному «Нефтянику» со счетом 2:4.

Главный тренер тольяттинской «Лады» Анатолий Емелин прокомментировал исход матча:

— Поздравляю «Нефтяник» с хорошей игрой и с хорошей победой. У них была единая команда, которая хотела выиграть. У нас же игроки, на которых мы надеялись, пока не понимают, куда попали, или еще что. С этим разберемся. Сегодня у нас не было команды, были только отдельные игроки, которые хотели выиграть, а остальные… Поэтому и такой счет, — сказал наставник.