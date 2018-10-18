Уфимский «Толпар» разгромил усть-каменогорский «Алтай»

Уфимский «Толпар» провел свой первый выездной матч против усть-каменогорского «Алтая» в рамках чемпионата МХЛ сезона 2018/19.

С первых минут встречи подопечные Алика Гареева обозначили свое преимущество, результатом чего явилась шайба Алексея Пустозерова, заброшенная на пятой минуте.

Во втором периоде Антон Пачин удвоил результат — 2:0. В заключительном же периоде зрители увидели голевую феерию. Владислав Ширяев смог ответить лишь одним голом против точных бросков «толпаровцев» Родиона Амирова (дважды), Савелия Кувардина, Даниила Скорикова и Павла Синявского — 7:1.

Уфимцы лидируют в Восточной конференции МХЛ.