Финансирование затрат по линии ОМС будет увеличено в 2019 году на 578 млн рублей

На 578 млн рублей будет увеличено в 2019 году финансирование затрат по линии ОМС, сообщила на заседании Госсовета РТ директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РТ» Алсу Мифтахова.

Эти средства в рамках развития высокотехнологичной медицинской помощи пойдут на оплату эндопротезирования, в частности коленных суставов. Мифтахова уточнила, что ранее на эти цели средства поступали из республиканского бюджета, и подчеркнула, что количество таких операций в будущем году благодаря изменению порядка финансирования резко увеличится, передает корреспондент «Реального времени».

Также, по ее словам, на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для проведения онкобольным химиотерапии в 2019 году предполагается потратить на 1,5 млрд рублей больше, чем в нынешнем.

Напомним, депутаты Госсовета РТ приняли в первом чтении бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана на 2019 год с дефицитом в 41,5 млн рублей.