Бюджет территориального фонда ОМС на 2019 год приняли в первом чтении с дефицитом в 41,5 млн рублей

С дефицитом в 41,5 млн рублей приняли в первом чтении депутаты Госсовета РТ бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2019 год.

Доходы бюджета планируются в сумме около 54 млрд рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета РФ — 44,7 млрд руб., передает корреспондент «Реального времени».

По доходной части проект бюджета не окончательный, подчеркнул при обсуждении закона о бюджете РТ председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов, он подлежит корректировке в зависимости от предоставления ассигнований из бюджета РФ.

Ранее сообщалось, что в 2019 году власти Татарстана планируют увеличить расходы на функционирование государственных средств массовой информации республики на 16,7%.