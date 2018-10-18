Почти каждый второй автобус в Уфе перевозит пассажиров нелегально

В Уфе 42% автобусов — порядка 1300 — обслуживают население нелегально. Данные были озвучены на первом заседании рабочей группы по решению транспортных проблем в Башкирии.

В ходе совещания обсуждались возможности совершенствования конкурсных процедур при распределении городских маршрутов, перспективы более широкого использования низкопольных автобусов, а также введение единых карт оплаты и совершенствование дорожной инфраструктуры Уфы.

«Проблема связана и с тем, что сегодня в федеральном и региональном законодательстве отсутствует термин «нелегальный перевозчик». Возможно, это тоже станет предметом работы для нашей законотворческой деятельности», — отметил заместитель председателя парламента республики Рустам Ишмухаметов.

По итогам встречи члены рабочей группы предложили мэрии Уфы до 1 ноября текущего года разработать проект документа планирования организации транспортного обслуживания населения, определяющего модель построения пассажирских перевозок, сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров объявил войну нелегальным перевозчикам в Уфе. В качестве примера приведена Казань.