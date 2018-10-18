Эксперты НАФИ назвали финансовую сферу самой прибыльной в России

Самой высокооплачиваемой в России по итогам первого квартала 2018 года стала финансовая сфера. Об этом говорится в обзоре статистики по основным показателям рынка труда за первое полугодие 2018 года аналитического центра НАФИ.



Средний заработок финансистов составил около 88 тыс. рублей — вдвое выше средней зарплаты по стране, которая, по данным НАФИ, составляет 42,5 тыс. рублей без учета НДФЛ.



Далее следуют профессии, связанные с добычей полезных ископаемых (около 87 тыс. рублей), на третьем месте — зарплаты сотрудников сферы информации и связи (70,8 тыс. рублей), пишет «Российская газета».

Меньше всего получают служащие гостиниц и предприятий общепита — их зарплата составила в среднем 25,8 тыс. рублей. Чуть более высокий уровень зарплат зафиксирован у работников сельского хозяйства (28 251 рубль), водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов (30 519 рублей)



При этом самые высокие зарплаты оказались у жителей Центрального (53 406 рублей) и Дальневосточного (52 759 рублей) федеральных округов. Меньше всего получают жители Северо-Кавказского (26 251 рубль), Южного (30 703 рубля) и Приволжского (30 882 рубля) федеральных округов.



Ранее в список городов по уровню зарплат, составленный «РИА Рейтинг», попали 18 городов из ПФО. Среди них больше всего зарабатывают жители Казани, Уфы и Оренбурга.