Кредиторы фабрики «Спартак» простили почти 400 тысяч рублей задолженностей

Конкурсный управляющий обувной фабрики «Спартак» сообщил о проведенном комитете кредиторов. На собрании они проголосовали за списание дебиторских задолженностей ликвидированных компаний.

Общая сумма, которую предлагал списать управляющий, составила почти 800 тыс. рублей. Однако кредиторы согласились простить сумму в два раза меньше — 396 тыс. рублей. Данные опубликованы в едином реестре банкротств.

ООО «Технохим» — 25,6 тыс. рублей,

ООО УК «Шелковый путь» — 260 тыс. рублей,

ООО «ЕСС-Комплект» — 28,8 тыс. рублей,

ООО «Трезар-Авто» — 8 тыс. рублей,

ООО «Сервис+» 73,6 тыс. рублей.

Ранее Агентство по страхованию вкладов в лице конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» предъявило требования к АО «Обувная фабрика «Спартак» на сумму 7,2 млн рублей.