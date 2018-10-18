Новости общества

12:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Самарской области произошли кадровые перестановки в структуре правительства и администрации губернатора

11:22, 18.10.2018
В Самарской области произошли кадровые перестановки в структуре правительства и администрации губернатора
Фото: dudso.samregion.ru

В структуре правительства Самарской области и администрации губернатора региона произошли кадровые перестановки.

Новым министром промышленности и торговли Самарской области назначен Михаил Жданов, ранее занимавший пост первого заместителя министра экономического развития и инвестиций. Кроме того, должность руководителя администрации губернатора занял Владимир Терентьев. До этого он трудился главой аппарата администрации Самары.

Постановления о назначении чиновников на новые должности подписал глава области Дмитрий Азаров, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, накануне экс-главред издательства «Просвещение» был назначен министром образования и науки Самарской области.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты