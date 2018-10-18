В Самарской области произошли кадровые перестановки в структуре правительства и администрации губернатора

В структуре правительства Самарской области и администрации губернатора региона произошли кадровые перестановки.

Новым министром промышленности и торговли Самарской области назначен Михаил Жданов, ранее занимавший пост первого заместителя министра экономического развития и инвестиций. Кроме того, должность руководителя администрации губернатора занял Владимир Терентьев. До этого он трудился главой аппарата администрации Самары.

Постановления о назначении чиновников на новые должности подписал глава области Дмитрий Азаров, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, накануне экс-главред издательства «Просвещение» был назначен министром образования и науки Самарской области.