Экс-главред издательства «Просвещение» назначен министром образования и науки Самарской области

Министром образования и науки Самарской области назначен Виктор Акопьян. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Дмитрий Азаров.

На новую должность Акопьян вступил с 11 октября. Председателя правительства Самарской области Александр Нефедов уже представил коллективу министерства руководителя.

«Наш опыт перенимают другие регионы, а наши инновации становятся основой для принятия государственных решений. Необходимо не только сохранить уже достигнутое, но и совершить прорыв по целому ряду направлений», — отметил министр.

Добавим, ранее Виктор Акопьян 12 лет работал директором средней школы №99 в Самаре. Затем трудился доцентом кафедры химии и методики ее преподавания в ПГСГА, после ушел в правительство региона. Последний год он занимал должность главного редактора издательства «Просвещение», рассказали в пресс-службе правительства области.

Напомним, накануне мэрию Самары покинули руководители двух департаментов.