Павел Падакин: «В Нижнекамске нет группировок, все как одна семья»

В большом интервью «Реальному времени» форвард «Нефтехимика» рассказал о своем новом коллективе.

— Как обжился в Нижнекамске? Все-таки не Казань и не Сочи.

— Знаешь, я два года играю в КХЛ и всегда слышал какие-то негативные отзывы об этом городе. Обычно мы приезжали ночью в гостиницу, из гостиницы — на арену и тут же улетали, поэтому ничего не видели. А так, мы приехали с женой, сняли хорошую квартиру — и город оказался очень чистым и хорошим. И самое приятное, что почти всегда стадион под завязку. Для хоккеиста это приятнее всего. Все-таки мы приехали сюда в хоккей играть. А что касается досуга, то тут есть рестораны, есть кинотеатры. Даже когда мы жили в Казани и Сочи, это были единственные места, куда мы ходили. В общем, есть все, что нужно. Жена ходит в тренажерный зал, занимается английским. У нее тут очень много подруг. Что может быть лучше? Так что живем тут, играем и наслаждаемся.

— У «Нефтехимика» в этом году есть реальный шанс преодолеть «заколдованный» первый раунд плей-офф? Учитывая, какой сильный нынче Восток.

— Такая задача у Нижнекамска стоит каждый сезон, но все-таки первая задача — это спокойно выйти в плей-офф, продолжать играть так, как мы играем в последних матчах, подниматься в таблице. Я не так давно пришел в эту команду, но уже заметил, что тут очень много молодых, и это большой плюс. Потому что все рвутся, все хотят доказать, что они хорошие игроки. Есть и опытные, и техничные игроки, и третье-четвертое звенья, которые бегут и бьются. Именно этого многим командам КХЛ не хватает.

— Насколько тяжело прийти в новую команду и сходу стать ее капитаном и лидером? Ведь далеко не все захотят слушать призывы и идти за человеком, который в команде без году неделя.

— Хоккейный мир тесен, и со многими ребятами в команде мы уже были знакомы. Когда я пришел, мы очень хорошо сыгрались с капитаном Эмилем Галимовым, но он получил травму. А когда я приехал во дворец на следующую игру, то ничего не менял, просто продолжил выполнять ту задачу, который передо мной поставил Андрей Викторович. Если тренер меня поставил капитаном, значит, он видел, что я что-то делаю хорошо.

— Недавно ты сказал: «Я никогда в жизни не видел такого коллектива, как в «Нефтехимике». Что ты имел в виду?

— Знаешь, это как семья. Тут приятно приходить во дворец. Начиная с персонала, точильщиков, докторов, сервисменов и заканчивая тренерами, игроками и руководством — все дружелюбные. Я приехал и все сразу помогли мне устроиться. Нам с женой рассказали, куда можно сходить, где торговый центр и так далее. Тут нет группировок, все общаются со всеми, как семья. Мы одна команда, и это очень приятно.