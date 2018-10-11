BBC: Биржи по всему миру обвалились после доклада МВФ

После публикации доклада МВФ о рисках замедления глобального экономического роста биржи в США и Азии закрылись сильнейшим за последние месяцы снижением.

Отмечается, что падают котировки и на бирже в Москве. По состоянию на 14.00 индексы российский площадки снизились на 2,4%. Курс доллара снизился на 35 копеек до 66,5 рубля. Курс евро почти не изменился и составляет 77 рублей.

При этом на мировых биржах идут распродажи акций. Крупнейший японский индекс Nikkei 11 октября упал почти на 4%, гонконгский индекс Hang Seng снизился на 3,5%.

Азиатские биржи обвалились вслед за спадом на рынках в США. Индекс S&P 500 снизился 10 октября на 3,3%, Dow упал более чем на 3%, Nasdaq — на 4%, сообщает BBC.

Напомним, китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite снизились на 5,4%.