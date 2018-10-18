Противники МСЗ потребовали отменить перезонирование земель под строительство завода в Татарстане

Более 200 жителей Татарстана обратились в Верховный суд республики с требованием отменить решения властей о перезонировании земель Осиновского сельского поселения под строительство МСЗ.

В нем говорится о том, что проект изменений в генплан «не был опубликован в предусмотренный законом срок» и «не были учтены результаты публичных слушаний». Таким образом, по мнению заявителей, были «нарушены права и законные интересы местных жителей».

В иске также указывается на то, что были «нарушены обязательные требования санитарных норм и правил», так как в границах санитарной зоны МСЗ имеются населенные пункты, месторождения водных ресурсов, магистральные трубопроводы, пишет «Коммерсант».



«Я пока не видел иск. Если в нем заявители ссылаются на то, что депутаты приняли решение в закрытом режиме, а само заседание проходило в конференц-зале комбината «Майский», то я в этом не вижу нарушений», — прокомментировал подачу иска начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Зеленодольского муниципального района Денис Анисимов.



Постановление о переводе земель в Осиново под МСЗ премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал 12 августа. Участок перевели в категорию земель промышленности.



В середине сентября Верховный суд РТ по иску противников МСЗ признал территориальную схему строительства мусоросжигающего завода недействующей в двух положениях.