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Япония выразила протест России из-за ракетных стрельб в районе Курил

06:58, 18.10.2018
Япония выразила протест России из-за ракетных стрельб в районе Курил
Фото: ru.wikipedia.org / Витольд Муратов

Япония заявила протест России из-за планов провести в конце октября ракетные стрельбы в районе острова Итуруп.

«16 октября мы заявили протест по дипломатическим каналам в связи с предстоящими стрельбами, так как они ведут к усилению военного обеспечения на четырех северных островах, что противоречит позиции нашей страны», — сообщил генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.

По его словам, для решения подобных проблем необходимо поставить точку в вопросе принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора.

«Для этого мы будем упорно вести переговоры с Россией», — цитирует генсекретаря японского правительства «РИА Новости».

Перед этим в японских СМИ появилась информация, что Россия сообщила о ракетных стрельбах в районе острова Итуруп в конце октября.

На прошлой неделе Япония уже выражала протест из-за учебных стрельб в районе южных Курильских островов. Также правительство Японии осталось недовольно размещением на острове Итуруп истребителей Су-35С.

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