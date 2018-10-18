Япония выразила протест России из-за ракетных стрельб в районе Курил

Япония заявила протест России из-за планов провести в конце октября ракетные стрельбы в районе острова Итуруп.

«16 октября мы заявили протест по дипломатическим каналам в связи с предстоящими стрельбами, так как они ведут к усилению военного обеспечения на четырех северных островах, что противоречит позиции нашей страны», — сообщил генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.

По его словам, для решения подобных проблем необходимо поставить точку в вопросе принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора.

«Для этого мы будем упорно вести переговоры с Россией», — цитирует генсекретаря японского правительства «РИА Новости».



Перед этим в японских СМИ появилась информация, что Россия сообщила о ракетных стрельбах в районе острова Итуруп в конце октября.



На прошлой неделе Япония уже выражала протест из-за учебных стрельб в районе южных Курильских островов. Также правительство Японии осталось недовольно размещением на острове Итуруп истребителей Су-35С.