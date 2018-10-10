Япония выразила протест России из-за стрельб на Курилах

Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило России протест в связи с проведением учебных стрельб в районе южных Курильских островов.



«Проведение таких учений ведет к усилению присутствия российских вооруженных сил на четырех северных островах. Это противоречит нашей позиции», — приводит ТАСС слова генсека японского Кабмина Ёсихидэ Суги.

Он отметил, что для решения вопроса необходимо решение самой проблемы северных территорий. Токио планирует вести по этому поводу с Россией упорные переговоры.

Ранее Япония выразила России протест в связи с размещением на острове Итуруп истребителей Су-35С.