Глава Чувашии уволил своего пресс-секретаря

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев уволил заместителя руководителя администрации Светлану Каликову без объяснения причин. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы Чувашии.



«Освободить Каликову Светлану Анатольевну от должности заместителя Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики — пресс-секретаря Главы Чувашской Республики», — говорится в документе.

Как пишет «Правда ПФО», этот шаг был предпринят после того, как Михаил Игнатьев публично выразил недовольство тем, как его защищают в информационном пространстве.

Каликова проработала пресс-секретарем главы региона около трех лет. До этого занимала должности начальника пресс-службы администрации главы ЧР, заместителя министра информационной политики, помощника главы республики.

Напомним, в России прошла новая волна отставок глав регионов. Так, в отставку ушел глава Башкирии Рустэм Хамитов. Ранее «Реальное время» рассказывало, кто из губернаторов в ближайшее время рискует из потенциального кандидата на должность превратиться в кандидата «на вылет».