Под Казанью теплоход получил пробоину из-за сильного ветра

На Волге, под Казанью, теплоход «Окский-49» получил пробоину в корме. Происшествие произошло в районе залива «Лесная гавань».

«Теплоход сильным порывом ветра навалило на подводное препятствие (буй). В результате происшествия получена пробоина ниже ватерлинии по левому борту в кормовой части судна. Происходит поступление воды в машинное отделение», — передает «Татар-информ» со ссылкой на ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что сообщение поступило днем от дежурного диспетчера Казанского района водных путей и судоходства. Экипаж теплохода откачивает воду, угрозы затопления нет. На помощь «Окскому» направлены два теплохода. Аварийное судно не создает препятствия для судоходства.

Ранее сильный ветер на Волге, возле Казани, сорвал две пустые баржи с якорей.